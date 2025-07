Isola pedonale quasi pronta | il Comune la inaugura con la Notte Rosa

Il restyling dell’isola pedonale del centro storico di Latina, “Le radici del rinnovamento”, è quasi ultimato, e il Comune lo “inaugura” con la “Notte Rosa”, venerdì 18 luglio. Terminata l’applicazione della resina, terminato il fissaggio degli arredi quali sedute e fioriere, applicati anche i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

