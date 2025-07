Predappio sindaco e vescovo in visita al centro estivo | accolti in media 60 bambini alla settimana

I ragazzi del centro estivo di Predappio, organizzato dalla parrocchia di San Cassiano con la collaborazione della societĂ sportiva, hanno ricevuto oggi, giovedì, la visita di Livio Corazza, vescovo di Forlì – Bertinoro, e del sindaco di Predappio, Roberto Canali. Accolti dal parroco, don Massimo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: predappio - sindaco - vescovo - visita

Predappio, sindaco e vescovo in visita al centro estivo: accolti in media 60 bambini alla settimana.

Predappio, il vescovo Corazza fa visita ai bimbi del centro estivo - Giovedì scorso i bambini del centro estivo organizzato dalla parrocchia e dall’associazione sportiva San Cassiano di Predappio hanno ricevuto la visita del vescovo Livio Corazza e del sindaco ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Il vescovo Giovanni Paccosi in visita a Fucecchio - Una visita davvero speciale ieri mattina a Fucecchio, dove il Vescovo della diocesi di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, è stato ospite dell'amministrazione comunale per portare il suo saluto a ... Come scrive toscanaoggi.it