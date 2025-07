Confindustria | 38 miliardi di export in meno con i dazi al 30%

I conti per le previsioni sugli effetti dei dazi, si fanno si disfano e si rifanno. L’ultima stima di Confindustria, che prende per buone le tariffe al 30% che scatterebbero da agosto in mancanza di un’intesa tra Washington e Bruxelles, indica una riduzione dell’export verso gli Stati Uniti, fino a 38 miliardi di euro. Si tratterebbe di più di un dimezzamento. Del resto, se si considera anche l’effetto cambi, con il dollaro che da inizio anno si è deprezzato di circa il 13% sull’euro, la tariffa “reale” sale ad oltre il 40%, praticamente un embargo. “L’impatto dei dazi americani potrebbe essere importante”, afferma Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria, presentando i primi dati sull’impatto potenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

