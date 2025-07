Maxi operazione contro i nazisti su Telegram uno è udinese

Propaganda nazista, fascista e negazionista, odio razziale, suprematismo bianco, incitazione alla violenza contro immigrati, neri e islamici; ma anche odio verso persone Lgbtq e antisemitismo. È quanto propagandava una galassia di gruppi Telegram, smantellata stamattina dai Ros di Brescia dopo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: telegram - maxi - operazione - nazisti

Maxi operazione contro i nazisti su Telegram, uno è udinese; Razzismo, apologia del fascismo e negazione della Shoah, maxi indagine contro l'estrema destra: perquisizioni in tutta Italia, l'attività su Telegram e Tik Tok, 29 giovani identificati; Blitz anti-estremismo in Italia: 21enne bresciano arrestato.

Propaganda razziale, maxi operazione - C’è anche un cremonese tra i 30 indagati nell’ambito di una maxi operazione del Ros di Brescia (Raggruppamento Operativo Speciale) – con il supporto dei Comandi Provinciali territorialmente competenti ... cremonaoggi.it scrive

Neonazisti su Telegram e TikTok: smantellata rete di 30 estremisti guidata da un ragazzo bresciano di 21 anni - Giovane di Brescia in custodia cautelare per propaganda razziale. Come scrive msn.com