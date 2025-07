Castelleone auto non si ferma all’alt dei carabinieri e parte l' inseguimento Poi la fuga a piedi | caccia alla banda di ladri

Castelleone (Cremona), 17 luglio 2025 - Non si sono fermati all’alt dei carabinieri e si sono dati alla fuga, speronando anche l’auto dei militari e tutto in pieno giorno. Poco prima delle 13 di giovedì scorso la pattuglia della Stazione di Castelleone ha intercettato nella zona di viale Santuario un’auto con tre persone a bordo, segnalata come sospetta perchĂ© gli occupanti indossavano mascherine chirurgiche, procedevano lentamente e guardavano con insistenza le abitazioni. La pattuglia ha intercettato l’auto in questione, una Mercedes Station Wagon, in via Villa Misericordia e ha intimato l’alt, ma il mezzo è scappato verso via Santuario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castelleone, auto non si ferma all’alt dei carabinieri e parte l'inseguimento. Poi la fuga a piedi: caccia alla banda di ladri

Speronano l'auto dei Carabinieri - Emergono nuovi dettagli sull’intervento portato a termine dai Carabinieri mercoledì a Castelleone, nell’ambito di un servizio di controllo coordinato mirato al contrasto dei reati predatori. Come scrive cremonaoggi.it