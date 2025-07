I giudici aprono alla revisione dell' importo in base ai cambiamenti del reddito di entrambi i genitori Questa sentenza rappresenta un’importante opportunità per i padri separati che si trovano in difficoltà economiche

I l principio è chiaro: quando le condizioni economiche cambiano, anche la misura dell’assegno di mantenimento per i figli, può essere rivista. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un padre separato in difficoltĂ , aprendo alla possibilitĂ di una rideterminazione dell’importo a lui richiesto. In sostanza, i giudici hanno voluto dire che, l’assegno di mantenimento va sì garantito, ma in misura sostenibile rispetto alla capacitĂ di reddito effettiva del genitore. Una sentenza, come tutte quelle della Suprema Corte, destinata a fare giurisprudenza. L’Italia non è un luogo per padri che si prendono cura dei figli X Assegno di mantenimento rivisto: i padri separati sperano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I giudici aprono alla revisione dell'importo in base ai cambiamenti del reddito di entrambi i genitori. Questa sentenza rappresenta un’importante opportunitĂ per i padri separati che si trovano in difficoltĂ economiche

