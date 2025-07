LIVE Italia-Ucraina 0-0 Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri provano a chiudere il primo set 19-15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-15 Secondo ace per Giannelli che questa volta sfrutta la deviazione del nastro!!! 23-15 Esce il primo tempo di Semeniuk!! 22-15 MURO DI MICHIELETTO!!! Il primo del match per lui!! 21-15 Giannelli trova Rychlicki che chiude con la diagonale!! 20-15 ACE DI GIANNELLI!!! Time out per Lozano. 19-15 Che pipe di Daniele Lavia che chiude un grande punto per l’Italia!! 18-15 Michieletto è furbo e spinge l’attacco sulle mani del muro ucraino!! Primo time out per De Giorgi! 17-15 Si ferma sulla rete il pallonetto di Anzani. 17-14 Esce di poco la diagonale di Michieletto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 0-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri provano a chiudere il primo set, 19-15

