LIVE Italia-Ucraina 1-0 Nations League volley 2025 in DIRETTA | inizia il secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Kisiliuk trova il mani out. 3-1 Altro errore in diagonale di Tupchii!! 2-1 Altro muro di Michieletto che sta facendo la differenza con questo fondamentale!! 1-1 Si ferma sul nastro il secondo servizio di Yanchuk! 0-1 Ace di Yanchuk. Inizia il secondo set! 16.57 Ottimo primo set per gli azzurri con un grande Rychlicki in attacco, 5 punti per lui, e un ottimo Michieletto che con 2 muri aiuta la squadra a macinare punti nel finale di set. L’Ucraina lotta ma nel momento in cui Giannelli arriva al servizio per i gialloblu non c’è stata più speranza di raggiungere l’Italia nel set: 2 ace per il nostro capitano e una lunga serie di ottime battute hanno permesso all’Italia di prendere il largo!! 25-15 MURO DI MICHIELETTO E PRIMO SET PER L’ITALIA!!! 24-15 Secondo ace per Giannelli che questa volta sfrutta la deviazione del nastro!!! 23-15 Esce il primo tempo di Semeniuk!! 22-15 MURO DI MICHIELETTO!!! Il primo del match per lui!! 21-15 Giannelli trova Rychlicki che chiude con la diagonale!! 20-15 ACE DI GIANNELLI!!! Time out per Lozano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 1-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set!

