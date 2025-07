Addio ad appena 32 anni la TV perde una star assoluta

“Cinque giovani morti in sei giorni”. Giacomo aveva 20 anni, Marco ne aveva appena compiuti 34: addio anche a Davide, Andrea e Vedad. - Cinque giovani vite spazzate via in meno di una settimana. Le strade della Marca trevigiana sono diventate teatro di una vera e propria strage, consumatasi in sei giorni con una drammatica sequenza di incidenti mortali.

Djokovic dice addio Murray dopo appena 6 mesi: “La nostra amicizia è diventata più profonda” - Dopo solo 6 mesi, termina la collaborazione tra Novak Djokovic e Andy Murray. “Grazie coach Andy per il duro lavoro, il divertimento, il sostegno in campo e fuori.

Addio a un mito del calcio: con i suoi gol ha scritto la storia, il triste annuncio è appena arrivato - Il calcio francese piange uno dei suoi protagonisti più leggendari. Un attaccante che ha scritto pagine indimenticabili nella storia della Ligue 1 e che per oltre un decennio ha rappresentato un punto di riferimento anche per la nazionale.

La Uyba perde una stella, Rebecca Piva lascia Busto per Milano L'imminente addio di Sylla al Vero Volley ha "mosso" il mercato: la schiacciatrice lascia le Farfalle dopo due ottime stagioni, al club biancorosso un buyout per acquistare la sostituta - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Federico Rea. All’età di 68 anni ci lascia Federico Rea, grande chirurgo toracico, direttore del centro di chirurgia toracica dell’azienda ospedaliera di Padova. Cordoglio e dolore sono stati espressi a tutti i livelli per la perdita di un grande luminare. Vai su X

Addio improvviso a 30 anni, il calcio italiano perde un celebre volto; Addio all'ex sindaco Bertuzzi, la montagna perde un suo paladino; Addio Roberto, il paese perde il suo guerriero. Aveva 51 anni.

Addio improvviso a 28 anni, il mondo dello sport perde un grande campione - Addio a soli 28 anni, tifosi distrutti: si ritira Jaheel Hyde Si esaurisce quindi ad appena 28 la carriera di Jaheel Hyde, che al movimento atletico giamaicano avrebbe potuto probabilmente dare ... diregiovani.it scrive

Il nuovo Monza perde subito un top: la Serie A lo aspetta - Il club brianzolo, fresco di passaggio di proprietà, potrebbe dover dire addio al classe 2001: la neopromossa spinge ... Come scrive seriebnews.com