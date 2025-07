LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel prova a reagire si stacca Jorgenson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 16.49 Adesso circa 18 km di discesa, poi la salita finale di Hautacam. Lì avremo le prime risposte di questo Tour de France. 16.48 Evenepoel potrebbe rientrare in discesa. Gli restano 13? da colmare. 16.47 Da Yates a Yates.Adesso c’è Adam in testa al gruppo degli uomini di classifica. Ma è un gregario di Pogacar. 16.46 Skjelmose secondo al GPM, poi Storer. Simon Yates si stacca: ha finito il suo lavoro. E adesso chi tira? 16.45 Jorgenson rientra. Evenepoel a 30 secondi dagli altri uomini di classifica. 35 km all’arrivo, Armirail transita per primo al GPM di Col des Borderes. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel prova a reagire, si stacca Jorgenson

