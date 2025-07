Dzeko | Tre finali perse? Non è un caso ma ora c' è Pioli

Durante la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina, Edin Dzeko è tornato sulle finali che la Fiorentina hanno perso in Conference League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dzeko: "Tre finali perse? Non è un caso, ma ora c'è Pioli"

In questa notizia si parla di: dzeko - finali - perse - caso

Dopo 3 finali perse, la Fiorentina proverà a spezzare la maledizione nella prossima stagione. Per farlo avrà un’arma in più: Edin Džeko, che ha già fissato l’obiettivo #cronachedispogliatoio #dzeko #fiorentina (1/5) Vai su X

Dzeko: Tre finali perse? Non è un caso, ma ora c'è Pioli; Edin Dzeko: Darò il massimo per far crescere ancora la Fiorentina. -; Dzeko: Sono qui per far crescere la Fiorentina.

Dzeko: "Non si perdono tre finale per caso. Per questo ora c'è un tecnico vincente" - In conferenza Dzeko è tornato sulle finali che i viola hanno perso in Conference League e Coppa Italia. corrieredellosport.it scrive

Pagina 0 | Dzeko: “Che giocatore Kean!”. Quelle parole sull’Inter: “Ho solo detto la verità” - Tanti i temi trattati, dalla 'decisione strana' dell'Inter all'entusiasmo per la nuova sfida con Pioli ... Lo riporta tuttosport.com