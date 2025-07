addio a lino dimitri un giornalista moderno dal cuore gentile

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una perdita dolorosa per la redazione di Dayitalianews. Lino Dimitri era per noi di Dayitalianews un collaboratore straordinario; ha partecipato fin dall’inizio all’avventura del nostro giornale, rappresentando un punto fermo per Lecce e provincia, la sua terra. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta ieri, 16 luglio, ci riempie di dolore. Oggi, in redazione, facce tristi e occhi lucidi, pensando a Lino, alla sua gentilezza, al suo garbo e alla sua grande professionalitĂ nell’interpretare un giornalismo moderno, online, che lui conosceva bene e diffondeva sui social con grande professionalitĂ e maestria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

