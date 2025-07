De Laurentiis | Nuovo stadio in tre anni la vittoria della Champions non dipende da me

Le parole del patron azzurro al Giffoni Film Festival. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto al Giffoni Film Festival dove ha parlato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Nuovo stadio in tre anni, la vittoria della Champions non dipende da me”

In questa notizia si parla di: laurentiis - stadio - anni - vittoria

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli.

Ristrutturazione stadio Maradona, incontro De Laurentiis-Manfredi: "Le parti eseguiranno ulteriori approfondimenti" - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono incontrati oggi in un noto hotel cittadino per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo.

Stadio Maradona, incontro De Laurentiis – Manfredi: c’è un primo accordo - Il Napoli giocherà domenica contro il Genoa, ma prima ci sono delle novità che riguardano lo Stadio Maradona.

IL PRESIDENTE MODERNO. ASSOCIAZIONE SPORTIVA NAPOLI CLUB BOLZANO. Aurelio De Laurentiis alla guida della SSC Napoli, partendo dal suo ingresso nel 2004 fino ai trionfi più recenti. --- 6 settembre 2004 – De Laurentiis prende le redini Aureli - facebook.com Vai su Facebook

De Laurentiis: Nuovo stadio del Napoli? Ecco quando; De Laurentiis: “Nuovo stadio in tre anni, ma bisogna muovere il c..o e cambiare il calcio”; Bari-Pisa, vittoria biancorossa. Ma infuria la contestazione contro i De Laurentiis.

De Laurentiis: “Nuovo stadio in tre anni, la vittoria della Champions non dipende da me” - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto al Giffoni Film Festival dove ha ... Secondo forzazzurri.net

Napoli, De Laurentiis: “Avremo il nuovo stadio fra tre anni. Sulla vittoria in Champions…” - I campioni d’Italia in carica, con Antonio Conte in panchina, hanno l’obiettivo di confermarsi. Da gianlucadimarzio.com