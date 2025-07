Milano strappa Rolex da 300mila euro a manager turco | arrestato straniero

Un manager turco è stato aggredito all’ingresso dell’hotel in viale Bligny, a Milano, mentre era con la figlia: gli hanno strappato dal polso un orologio da 300mila euro La vittima è Nevzat Kaya, 53 anni, vicepresidente del Trabzonspor. Il colpo è avvenuto alle 18 di martedì. In meno di 24 ore, i «falchi» della Squadra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, strappa Rolex da 300mila euro a manager turco: arrestato straniero

