ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata d’estate finita in manette. Non ha resistito al caldo e al richiamo della bella stagione, ma la sua voglia di estate gli è costata cara. Un giovane di 22 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai carabinieri mentre prendeva il sole a bordo piscina in un centro sportivo di Torre Maura, a Roma. Scoperto grazie a un controllo. Il ragazzo era agli arresti per reati legati al traffico di stupefacenti, ma ha deciso comunque di allontanarsi dalla sua abitazione al di fuori delle fasce orarie autorizzate, approfittando della tessera del fratello per accedere al centro sportivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, evade dai domiciliari per prendere il sole in piscina: arrestato 22enne

