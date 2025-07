Summer Fest musica teatro e danza dal 17 al 20 luglio

Oggi giovedì 17 luglio, alle ore 21, piazza Federico di Svevia fa da cornice al concerto gratuito della Rassegna Jazz che propone New Jazz Horizons di Smat Quartet, con Simona Trentacoste alla voce, Tony Brundo al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Serie C. L’estate del Carpi raddoppia. A luglio via ai Gasa Summer Camp - I camp estivi del Carpi raddoppiano. Dopo quello con ’Casa del Talento’ (dal 9 al 27 giugno), la società biancorossa ha presentato i ’Gasa Summer Camp’, sempre al ’Sigonio’ dal 30 giugno al 1° agosto, per ragazzi nati dal 2011 al 2019 in collaborazione con Academy Gasa.

RB Summer Course, a luglio i big della danza a Scafati: le date e il programma - di Massimiliano Craus La direttrice artistica del RB Summer Course ha svelato le date, il programma e gli obiettivi dell’evento che andrà in scena dal 4 al 13 luglio nella sede del Russian Ballet di Scafati.

Jazz, Pop e Rock, che passione: dal 29 giugno al 17 luglio la nuova edizione dei Summer Camp a Poppi - Arezzo, 22 maggio 2025 –  Jazz, Pop e Rock, che passione: dal 29 giugno al 17 luglio la nuova edizione dei Summer Camp a Poppi Studiare con i maestri: a Poppi, in provincia di Arezzo, in uno dei borghi più belli d’Italia, sono in programma i seminari intensivi con lezioni di tecnica strumentale e di musica d’insieme a cura di alcuni dei più qualificati professionisti italiani Cambio di sede, ma non di regione, per i seminari estivi organizzati dal Cemm, scuola di musica tra le più note e prestigiose in Italia (con due sedi, a Bussero e a Pantigliate, nel Milanese): quest’anno i Summer Camp, i laboratori per approfondire la conoscenza degli strumenti e per studiare insieme a grandi professionisti, si svolgeranno sempre in Toscana, ma verranno ospitati negli spazi dell’agriturismo Antico Fio, in località Fio di Sopra, a Poppi (in provincia di Arezzo, in uno dei borghi più belli d’Italia), nel cuore della valle del Casentino, in posizione panoramica di fronte al suggestivo Castello medievale dei conti Guidi.

Concerto Finale – Jazz Summer Fest 2025 Il Jazz Summer Fest sta per cominciare e si concluderà con un concerto aperto al pubblico, dove i partecipanti si esibiranno dal vivo dopo quattro giorni di musica, studio e condivisione. Sabato 26 luglio 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Torna il Summer Beer Fest a Monopoli: birra artigianale, musica e sapori pugliesi nella magica cornice di Masseria Spina - Organizzato da Masseria Spina in collaborazione con La Tana del Luppolo, il festival ha l’obiettivo di valorizzare la cultura brassicola artigianale italiana, proponendola in un contesto autentico e i ... Come scrive giornaledipuglia.com

Morrissey a Roma Summer Fest 2025 - iconico artista britannico, tra le voci più influenti della musica contemporanea, porterà sul palco il meglio del suo straordinario repertorio ... Riporta romatoday.it