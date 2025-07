Rissa tra due gruppi ultras della Turris | lanciate sedie sgabelli e tavolini in strada

Ventidue persone coinvolte nella maxi rissa tra gruppi ultras della Turris avvenuta a gennaio: tre in carcere, due ai domiciliari, per 17 c'√® l'obbligo di firma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rissa - gruppi - ultras - turris

Riccardo Claris ucciso a Bergamo, lo zio: “Dormiva quando √® scoppiata la rissa tra i due gruppi di tifosi” - Luca Salvioni, avvocato e zio di Riccardo Claris, ha raccontato che suo nipote stava dormendo quando √® scoppiata la rissa a Bergamo tra tifosi dell'Atalanta e dell'Inter.

Maxi rissa nella notte a Grosseto, botte e bottigliate tra due gruppi. Ferito ragazzo di 19 anni - Grosseto, 7 giugno 2025 ‚ÄstLe prime schermaglie sarebbero state¬†in centro, la sera di gioved√¨. Tutto √® proseguito poi davanti alla sala Bingo, in via del Sabotino, quasi alla mezzanotte.

Rissa con machete in via Firenze tra due gruppi di ragazzini - Minuti di paura nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno in pieno centro a Pescara per una rissa tra ragazzini, con tanto di machete, come riportano Ansa e Agi.

Rissa tra ultras a Torre del Greco: Polizia fa pulizia! 22 arresti tra Hijos de Barrios e Ultras. #Calcio #Tifosi #MaxiBlitz Vai su X

Torre del Greco, rissa tra due gruppi ultras della Turris: 22 misure cautelari; Napoli, la rissa tra due gruppi ultras della Turris: sedie e tavolini come armi; Rissa tra due gruppi ultras della Turris: 22 misure cautelari.

Rissa tra due gruppi ultras della Turris: lanciate sedie, sgabelli e tavolini in strada - Ventidue persone coinvolte nella maxi rissa tra gruppi ultras della Turris avvenuta a gennaio: tre in carcere, due ai domiciliari, per 17 c'è l'obbligo ... Lo riporta fanpage.it

Torre del Greco: scontri tra ultras della Turris, 22 misure cautelari - Scontri tra gruppi ultras della Turris in pieno giorno e in centro cittadino a Torre del Greco: 22 misure cautelari. Da msn.com