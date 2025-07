Il Passante di Milano chiude un mese per lavori ecco modifiche e interruzioni alle linee suburbane di Trenord

Milano, 17 giugno 2025 – È un’estate di passione per i pendolari milanesi e lombardi. Alle linee tranviarie deviate e modificate per la riqualificazione di piazza Cordusio, a cui si accompagna la chiusura delle fermate Lanza e Moscova della linea 2 della metropolitana – con l’interruzione della tratta fra Porta Garibaldi e Cadorna – si aggiunge ora la chiusura per lavori del Passante ferroviario milanese per un mese dal 28 luglio al 28 agosto. Da una parte la scelta di attuarli nel pieno dell’estate risponde a una minore affluenza di passeggeri (o almeno lo si spera) e quindi – ci si augura – con un ridotto impatto in termini di disagi; dall’altra per chi è ancora in cittĂ e al lavoro, le conseguenze si faranno sentire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Il Passante di Milano chiude un mese per lavori, ecco modifiche e interruzioni alle linee suburbane di Trenord

Il Passante di Milano chiude per lavori dal 28 luglio al 24 agosto tra Rogoredo e Certosa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Passante di Milano chiude per lavori dal 28 luglio al 24 agosto tra Rogoredo e Certosa ... Come scrive tg24.sky.it