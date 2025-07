L’Italia che vince nel calcio | la nazionale femminile dà una lezione ai maschietti milionari e viziati

L”Italia che vince nel calcio è quella femminile. Agli europei in corso in Svizzera le straordinarie azzurre battono la Norvegia e si qualificano per le semifinali. Un traguardo che mancava addirittura da 28 anni e che dimostra la crescita del movimento. L’Italia che vince. Finisce con Andrea Soncin in ginocchio davanti alla panchina, il mucchio selvaggiamente allegro delle azzurre in campo, il pubblico di Ginevra, che chiaramente tifava per l’Italia, e che l’ha veramente spinta nei momenti difficili. Una rincorsa durante dodici lunghi anni, costellati di qualche luce in campo mondiale, e due momenti bui in campo europeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Italia che vince nel calcio: la nazionale femminile dĂ una lezione ai “maschietti milionari e viziati”

