Vieri | Milan via Reijnders e Theo Tempo a Tare per capire cosa farà

Christian Vieri, ex attaccante di Juventus, Lazio, Inter e Milan, ha parlato dei rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vieri: “Milan, via Reijnders e Theo. Tempo a Tare per capire cosa farà”

In questa notizia si parla di: vieri - milan - reijnders - theo

Inchiesta ultras Inter e Milan, negli altri 7 arresti c’è l’ex socio in affari di Maldini e Vieri (Il Giornale) - Nell’inchiesta ultras che vede coinvolte le curve di Inter e Milan, ci sono stati ulteriori arresti: cinque indagati e due ai domiciliari.

Inter e Milan, il marcio della “Doppia Curva”: 7 arresti, c’è pure l’ex socio di Maldini e Vieri - Si riaccende, nonostante i più diversi tentativi di mettere a tacere lo scandalo sul versante delle società sportive coinvolte e dei personaggi di spicco che hanno avuto rapporti con gli indagati, il caso degli ultras di Inter e Milan: una nuova ondata di arresti, sette persone (cinque in carcere, due ai domiciliari), tra cui figure […] The post Inter e Milan, il marcio della “Doppia Curva”: 7 arresti, c’è pure l’ex socio di Maldini e Vieri appeared first on L'Identità.

Milan, allarme Vieri: “Se partono i big, serve gente forte quanto loro” - Christian Vieri, ex attaccante del Milan, ha preso la parola sul palco della Milano Football Week parlando dei rossoneri

Vieri: "Via Theo e Reijnders? Ora hanno 45 giorni per sostituirli e dimostrare che non sarà un Milan più debole" Vai su X

GLI OBIETTIVI DEL MILAN Igli #Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera. Quali acquisti farà il Milan? “Stiamo valutando l’intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insiem - facebook.com Vai su Facebook

Vieri: “A oggi Milan più debole. Partenze di Reijnders e Theo devastanti”; Vieri: Via Theo e Reijnders? Ora hanno 45 giorni per sostituirli e dimostrare che non sarà un Milan...; Mercato Milan, Vieri spiega: «Via Theo Hernandez e...».

Milan, Vieri non le manda a dire: “Oggi squadra debole!” - L’ex giocatore del Milan Christian Vieri ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato fin qui condotto dai rossoneri ... Lo riporta msn.com

Vieri fa le carte alla Serie A: «Milan indebolito. Inter meglio del Napoli, con Lookman…» - Le dichiarazioni dell’ex centravanti Christian Vieri, ex attaccante, fa le carte alla prossima Serie A in un’ ... calcionews24.com scrive