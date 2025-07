Ex Ilvaok a Aia Stabilimento è salvo

17.00 "Mi è appena arrivato un messaggio: l' Aia-Autorizzazione integrata ambientale per l'ex Ilva è stata rilasciata pochi minuti fa". Così, accolto da un applauso, il ministro per le Imprese e il Made in Italy. Urso, che parlava dal Congresso Cisl, ha continuato: " Lo stabilimento di Taranto è salvo. La siderurgia italiana è salva, le industrie continueranno ad avere l'acciaio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ex Ilva, sciopero di 4 ore anche davanti allo stabilimento di Genova. Incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi - Protesta nazionale. Palombo (rsu e delegato Fiom Acciaierie d’Italia Cornigliano): “La situazione è molto grave: si rischia il raddoppio della cassa integrazione visto che a Taranto è rimasto un solo altoforno funzionante”

