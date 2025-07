Dzeko | Addio polemico all' Inter? Ho solo detto la verità

Durante la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina, l'attaccante serbo è tornato sull'addio al club nerazzurro dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City nel 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dzeko: "Addio polemico all'Inter? Ho solo detto la veritĂ "

In questa notizia si parla di: addio - dzeko - polemico - inter

Rivoluzione Fenerbahce: licenziato lo staff di Mourinho, ufficiale l’addio di Dzeko - Tempo di cambiamenti in casa Roma, pronta a rilanciarsi con uno spirito tutto nuovo dopo un finale di stagione ottimo che ha quantomeno confermato l’ Europa League.

Fiorentina, Pioli: “Sono tornato per vincere. Ho parlato con Kean. Dzeko lo volevo al Milan”. L’addio all’Arabia, il no alla Nazionale - FIRENZE – “Sono molto contento di essere qua. Per vincere. Ho voglia di sfide, altrimenti avrei fatto scelte diverse”.

Dzeko ritorna sull’addio turbolento all’Inter: “La mia non era una polemica, lo penso ancora” - Due anni fa Dzeko ha lasciato l'Inter con amarezza: voleva restare, ma la societĂ aveva altri pani. Adesso è tornato in Serie A con la Fiorentina ma quell'addio fa ancora male.

Edin #Dzeko torna sul suo addio all'#Inter, da molti definito polemico: "Innanzitutto non era una polemica. Io la penso così e la penso ancora così. Non sono uno che fa polemiche inutili. Quella che ho detto è la verità e la penso così. Poi a me non piace tornare Vai su X

Fantasma con l'Inter, prove di rinascita a Sassuolo: Buchanan, operazione rilancio L'esterno canadese, dopo aver trascorso 6 mesi ombrosi a Milano (89' spalmati su 6 partite), ha deciso insieme all'Inter di ripartire dal Sassuolo. Dopo la scelta azzeccat - facebook.com Vai su Facebook

Dzeko si presenta alla Fiorentina e torna sul polemico addio all'Inter: La penso ancora così; Fiorentina, Dzeko: Io, Kean e Gudmundsson possiamo giocare insieme. Addio all'Inter? Nessuna polemica; Dzeko ritorna sull’addio turbolento all’Inter: “La mia non era una polemica, lo penso ancora”.

Dzeko ritorna sull’addio turbolento all’Inter: “La mia non era una polemica, lo penso ancora” - Due anni fa Dzeko ha lasciato l’Inter con amarezza: voleva restare, ma la società aveva altri pani. Segnala fanpage.it

Dzeko: "Polemica all'Inter? Ho detto la verità" - Durante la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina, l'attaccante bosniaco torna sul suo addio al club nerazzurro dopo la sconfitta in finale di Champions League con il Manchester City. Secondo corrieredellosport.it