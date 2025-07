Remco Evenepoel si stacca a 55 km dal traguardo! Belga in crisi totale al Tour de France

La dodicesima tappa del Tour de France si è accesa quando mancavano 55 km al traguardo posto in cima all’Hautacam. La prima frazione pirenaica della Grande Boucle è esplosa a sette chilometri e mezzo alla vetta del Col du Soulor, ascesa di 11,8 km al 7,6% di pendenza media. Doveva essere un antipasto del Col de Borderes (3,3 km all’8,1%) e soprattutto della salita conclusiva (13,5 km al 7,9%), invece si è subito trasformato in un piatto caldo. Proprio in quel momento, infatti, si è staccato il belga Remco Evenepoel. Il Campione Olimpico non aveva più la gamba per tenere il passo del gruppo dei migliori, ma il ritmo era tutt’altro che sostenuto e il plotone della maglia gialla era guidato dal passista Victor Campenaerts. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel si stacca a 55 km dal traguardo! Belga in crisi totale al Tour de France

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: miglior tempo per Ivo Oliveira, quinto Remco Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 Il corridore belga torna in bici e riparte concludendo con un distacco di oltre un minuto e mezzo.

Remco Evenepoel sconsolato: “Non sono un robot, non posso fare miracoli. La Liegi non mente” - Remco Evenepoel era uno degli uomini più attesi alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025 ed era l’unico rivale accreditato di Tadej Pogacar, ma il duello tra il belga e lo sloveno non si è consumato.

Campionati Nazionali 2025, in Belgio vince Tim Wellens al termine di un assolo di 40 km! 2° Remco Evenepoel, 3° Jasper Philipsen