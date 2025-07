Richard Virenque accusa | Io non ero dopato Pantani e Ullrich positivi Mi crocifissero

Richard Virenque è tornato a parlare a margine del Tour de France ed è tornato sul celebre scandalo Festina che scosse la Grande Boucle nel 1998, quello poi vinto da Marco Pantani con la grandiosa rimonta nei confronti di Jan Ullrich. Il ciclista francese ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca e si è soffermato sul doping: “ Mi hanno interrogato come se fossi la mente di una rete globale di doping. Dicevano che istigavo i miei compagni di squadra a doparsi. Riuscite a immaginarvelo? Non era così, non potevo anche volendolo. “. Il sette volte vincitore della maglia a pois ha poi proseguito: “ Willy Voet, il massaggiatore della mia squadra Festina, fu arrestato in Belgio con prodotti dopanti e dichiarò che si trattava di un problema di squadra, che stava solo eseguendo degli ordini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Richard Virenque accusa: “Io non ero dopato, Pantani e Ullrich positivi. Mi crocifissero”

In questa notizia si parla di: richard - virenque - pantani - ullrich

Richard Virenque accusa: “Io non ero dopato, Pantani e Ullrich positivi. Mi crocifissero”; Virenque: Nel Tour del '98 oltre 100 ciclisti positivi, anche Pantani. Io? No, ma mi incastrarono; Virenque, scandali e accuse: Pantani dopato come Ullrich, io no. Ma fui fermato per colpire Chirac.

Virenque: "Pantani dopato come Ullrich, io no. Fui incastrato per punire Chirac" - A proposito di quella edizione della Grand Boucle, Richard Virenque si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: ... Secondo msn.com

Virenque, scandali e accuse: "Pantani dopato come Ullrich, io no. Ma fui fermato per colpire Chirac" - Virenque, le scandalose accuse del campione simbolo dell'affaire Festina: Pantani era dopato come Ullrich, io no. Segnala sport.virgilio.it