Femminicidi le donne uccise da partner o ex nel 2025 | i nomi e le storie

Non si ferma la violenza nei confronti del genere femminile: il numero delle vittime continua a salire.

“Femminicidi d’onore”, a quattro anni dalla morte di Saman Abbas un libro collettivo sui “diritti negati delle donne migranti” - Ci siamo già dimenticati di Saman Abbas? E delle altre Saman che vivono in Italia oggi? Così come abbiamo archiviato in fretta le storie di Hina Saleem, Sana Cheema e quelle di tutte le altre donne uccise per onore e di cui, spesso, neppure ci si è presi la briga di imparare i nomi.

Femminicidi, in Italia nessun boom e patriarcato, fenomeno in continuo calo, nel 2024 morti 206 uomini e 113 donne; anche a Milano reati in discesa - Esattamente tutto il contrario di quanto viene raccontato da molti media, e della percezione che i cittadini italiani hanno perciò in questi mesi, bombardati da narrazioni faziose L’Italia piange i femminicidi della Terry del Vigentino a Milano, di Stefania Camboni a Fregene, di Ilaria Sula a

Vergognoso appello contro il ddl Meloni sui femminicidi: “Inutili ergastolo e pene severe”. La sinistra dietro le 77 donne che hanno firmato - I femminicidi di Giulia Cecchettina, Ilaria Sula e Martina Carbonaro, l’ultima vita spezzata in ordine di tempo, gridano, urlano, pretendono giustizia.

La Nota a margine di Filomena Avagliano La violenza maschile non è un’emergenza: è struttura. E il negazionismo la protegge Nel 2023 scrivevo che il femminicidio non è un fatto privato, ma un problema sistemico. Allora come oggi, è evidente che il maschili - facebook.com Vai su Facebook

