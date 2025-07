Quando usare le mangiatoie interattive | cosa sono i puzzle feeder e a cosa servono

Le mangiatoie interattive, o puzzle er, servono per attivare la funzione cognitiva di cani e gatti per far sì che il pasto diventi un momento più divertente ma anche solo per evitare che l'animale ingurgiti troppo velocemente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cosa - mangiatoie - interattive - puzzle

Quando usare le mangiatoie interattive: cosa sono i “puzzle feeder” e a cosa servono - Le mangiatoie interattive, o puzzle feeder, servono per attivare la funzione cognitiva di cani e gatti per far sì che il pasto diventi un momento più ... Secondo fanpage.it