Tari | nuove tariffe agevolate a Pomigliano per le famiglie fragili

POMIGLIANO D’ARCO, 17 LUG – Un segnale concreto di vicinanza alle famiglie piĂą fragili arriva dal Comune di Pomigliano d’Arco, che anche per il 2025 rinnova e potenzia le agevolazioni sociali sulla TARI. Il beneficio, destinato alle sole utenze domestiche, è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno e con un indicatore ISEE fino a 9.530 euro. Un aiuto tangibile, che si tradurrĂ direttamente in uno sconto applicato alla bolletta dei rifiuti: esenzione totale per chi ha un ISEE fino a 6.000 euro, riduzione del 50% per chi rientra nella fascia compresa tra 6.000,01 e 9.530 euro. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Tari: nuove tariffe agevolate a Pomigliano per le famiglie fragili

