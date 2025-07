Silvio Baldini è il nuovo commissario tecnico dell’Italia U21 | Proverò a trasmettere ai ragazzi due valori

Silvio Baldini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana U21. Le selezioni azzurre cambiano pelle e dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso al posto di Spalletti nell’Italia maggiore, anche l’U21 cambia, con Nunziata via e Baldini nuovo Ct. Una notizia nell’aria da tempo, ma che adesso è ufficiale. Italia U21 che arriva dall’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo di categoria in Slovacchia contro la Germania per 3-2 ai tempi supplementari, con due uomini in meno. Una buona base da cui partire, quantomeno dal punto di vista della personalitĂ , per Baldini, che dopo la promozione in Serie B con il Pescara (e prima ancora quella del Palermo ), guiderĂ per la prima volta in carriera una nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Silvio Baldini è il nuovo commissario tecnico dell’Italia U21: “Proverò a trasmettere ai ragazzi due valori”

