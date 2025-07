Armi e mobilità militare von der Leyen prepara il bilancio del riarmo ma approvarlo sarà dura

Risorse quintuplicate per la Difesa, agricoltura tagliata di quasi un quarto, politiche ambientali ridimensionate e, soprattutto, tanto caos politico. Saranno due anni di Vietnam politico quelli che attendono Ursula von der Leyen e la sua Commissione Europea mentre procede verso la strutturazione della politica di bilancio per il settenato 2028-2034, la cui prima bozza è stata presentata ieri scontentando molti Paesi e parte dello stesso esecutivo Ue. In totale, la proposta parla di 1,7-1,8 trilioni di euro da riversare nell’economia del Vecchio Continente contribuendo a ridefinire le tradizionali allocazioni dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Armi e mobilità militare, von der Leyen prepara il bilancio del riarmo ma approvarlo sarà dura

