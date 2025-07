Rifiuti gettati fuori orario o per strada gli ispettori ambientali debuttano con 15 multe

Quindici cittadini sono stati multati (166 euro a testa) per il conferimento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti. E' questo il report del primo giorno di attivitĂ dei 37 ispettori ambientali della Srr, incaricati dal Comune che oggi - coordinati dalla polizia municipale - hanno operato sugli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - fuori - ispettori - ambientali

Deposito incontrollato di rifiuti fuori e locale abusivo: sigilli nell’autofficina - CASARANO – Il titolare di un’autofficina nel centro abitato di Casarano è stato denunciato dai carabinieri forestali del nucleo di Gallipoli per aver realizzato opere in difformità dal permesso a costruire e per gestione illecita di rifiuti.

Rifiuti in Puglia da fuori regione, il procuratore Rossi ai cittadini: "Segnalate camion sospetti" - Sempre più rifiuti arrivano in Puglia da altre regioni. A lanciare l'allarme è il procuratore di Bari, Roberto Rossi, durante il suo intervento al Giubileo della sostenibilità , evento in corso nel capoluogo pugliese che vede la partecipazione di istituzioni, ambientalisti e cittadini, e al quale.

Pistoia, sequestrata una maxi-discarica abusiva: “Roghi di rifiuti altamente nocivi, situazione fuori controllo” - Oltre quaranta operatori delle forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’alba di venerdì nell’area dell’ex campo volo di Pistoia, a ridosso del campo nomadi cittadino, per eseguire un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti di cinque indagati per reati ambientali gravissimi.

Per fermare il fenomeno, purtroppo esteso, dell’abbandono dei rifiuti per strada fuori da ogni regola, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, mette in campo 37 ispettori ambientali nella «guerra», così la definisce, contro gli incivili. - facebook.com Vai su Facebook

Per fermare il fenomeno, purtroppo esteso, dell’abbandono dei rifiuti per strada fuori da ogni regola, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, mette in campo 37 ispettori ambientali nella «guerra», così la definisce, contro gli incivili. Vai su X

Rifiuti gettati fuori orario o per strada, gli ispettori ambientali debuttano con 15 multe; Palermo, dal 16 luglio in strada 37 ispettori ambientali contro l’abbandono dei rifiuti; A Palermo arrivano gli ispettori ambientali: multe anche a chi butta i rifiuti fuori orario.

Guerra aperta all’abbandono dei rifiuti, ecco gli ispettori ambientali, multe salate agli sporcaccioni - telecamere nelle 175 discariche abusive ricorrenti, ispettori in giro per la città a tutte le ore. Come scrive blogsicilia.it

A Palermo arrivano gli ispettori ambientali: multe anche a chi butta i rifiuti fuori orario - Il Comune "schiera" 37 ispettori per sanzionare chi sporca la città: dai "lapinari" a chi getta la spazzatura nei cassonetti prima delle 18. Si legge su balarm.it