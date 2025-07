Addio a Connie Francis artista degli anni ’60 riscoperta da TikTok

Da poco era stata riscoperta su TikTok con il brano Pretty Little Baby, adesso Connie Francis si è spenta all'età di 87 anni. Nella sua carriera vanta anche due partecipazioni a Sanremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Connie Francis, artista degli anni ’60 riscoperta da TikTok

addio Connie Francis ci ha lasciato la "Regina del Rock" con i suoi 100 milioni di dischi venduti da Stupid Cupid a Sanremo ai 17 milioni di video su Tiktok con la sua Pretty Little Girl

