Il centro di Meldola riconosciuto come hub urbano si apre la strada per ottenere i fondi regionali dedicati

Il Comune di Meldola ha annunciato il riconoscimento ufficiale, da parte della Regione Emilia-Romagna, dell’hub urbano “Meldola Centro”, a seguito della candidatura presentata a un bando regionale. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di sviluppo dell’economia urbana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Meldola celebra il Primo maggio: dall'incontro con i sindacati alla festa in centro storico con mezzi d'epoca, esposizioni e la grande tavolata - A Meldola una due giorni di eventi per celebrare la festa dei lavoratori. Si comincia mercoledì 30 aprile, alle 20,30 al teatro della chiesa di San Francesco, dove Cgil, Cisl e Uil parleranno di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ottima partenza per la rassegna 'R'estate in paese' a Meldola: "Valorizzato il centro storico" - Martedì 3 giugno ottima partecipazione di pubblico all’appuntamento inaugurale della rassegna “R'estate in paese” promossa ed organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Meldola.

Meldola, il Comune garantirà il voucher centro estivo a oltre 200 famiglie - L'Amministrazione comunale di Meldola pagherà il “voucher centro estivo” alle 46 famiglie, che pur possedendo i requisiti previsti dalla Regione Emilia Romagna, non hanno ottenuto il contributo regionale.

Rigenerazione urbana per il centro di Meldola - Il Resto del Carlino - La rigenerazione urbana del rione Rocca a partire dal Palazzo del Podestà’. Da ilrestodelcarlino.it

"Meldola, i 10 milioni di opere riguardano solo il 2025" - MSN - "Non ci è chiaro – o meglio, ci è molto ben chiaro – a cosa facciano riferimento i 10 milioni di opere pubbliche dei quali ha parlato il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, nell ... Scrive msn.com