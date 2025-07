LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel rientra! Tra poco la salita finale verso Hautacam!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 17.01 20 km all’arrivo. Storer, Skjelmose, Woods e Rubio stanno per venire ripresi dal drappello degli uomini di classifica. 17.00 Vingegaard attaccherĂ Pogacar? E come risponderĂ lo sloveno dopo la caduta di ieri? 16.59 Mancano 10 km alla salita conclusiva. 16.57 Armirail è solo al comando con 1’38” su Skjelmose, Storer, Rubio e Woods. A 2’17” Vingegaard, Pogacar ed Evenepoel. 16.56 Il gruppetto degli uomini di classifica è tirato da Wellens, uomo di fiducia di Pogacar. Siamo a 25 km dal traguardo. 16.55 EVENPOEL RIENTRA sul gruppetto con Vingegaard e Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel rientra! Tra poco la salita finale verso Hautacam!

In questa notizia si parla di: diretta - tour - france - tappa

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone ci prova per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta nonché ultima tappa del Tour of the Alps 2025.

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman in testa da solo, il gruppo insegue - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Vantaggio di 30 secondi per Arensman. 13.27 8 corridori all’inseguimento.

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina ai quattro attaccanti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Emanuel Zangerle perde contatto dalla fuga. 12.46 Il gruppo riduce il suo distacco ad 1 minuto e 30 secondi.

Su Rai 2 si evidenziano gli ascolti del "Tour de France" che dal 10% e 804 mila spettatori ottenuti durate la diretta, sono saliti - per le fasi dell’arrivo di tappa – a 1 milione 121 mila spettatori pari al 14,9% di share. #AscoltiTv #TDF2025 Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b - facebook.com Vai su Facebook

Tour de France, 12° tappa da Auch a Hautacam per 180,6 km: è il giorno dei Pirenei - 12° tappa, la cronaca testuale; LIVE Tour de France: -12 a Hautacam, Armirail in testa, i big a 1'33. Healy a 6'; Diretta 12 tappa Tour de France 2025.

Tour de France, la 12^ tappa in diretta live - 3850 metri di dislivello: 4 GPM, uno di quarta categoria, uno di prima, uno di seconda e la salita finale di ... Riporta sport.sky.it

Tour de France 2025, la tappa di oggi: Auch – Hautacam. Sui Pirenei si inizia a far sul serio - Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 12. Come scrive sport.virgilio.it