Baldini alla guida dell’Italia Under 21 | ‘Voglio trasmettere un’identità’ Gravina | ‘Persona di valore’

Silvio Baldini nuovo CT dell’Under 21: “Felice e grato per questa opportunità ”. Dopo la promozione in Serie B con il Pescara, Silvio Baldini torna protagonista nel panorama calcistico nazionale. Il tecnico toscano guiderà la Nazionale Under 21 nel nuovo ciclo che comincerà a settembre con le qualificazioni all’Europeo 2027, obiettivo chiave per ottenere il pass ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Gravina: “Scelta di valore per il futuro del calcio italiano” «Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore, una persona di valore e di valori» ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Baldini alla guida dell’Italia Under 21: ‘Voglio trasmettere un’identità ’, Gravina: ‘Persona di valore’

In questa notizia si parla di: baldini - under - guida - italia

Spal: la difesa di Baldini ritrova solidità in vista dei playout - Mister Baldini è stato un roccioso difensore centrale, e proprio non riusciva a darsi pace per la fragilità della retroguardia spallina.

Giornata infermiere. Baldini (Enpapi): “Rendere professione più attrattiva ed evitare fuga all’estero” - Giornata internazionale dell’infermiere, Baldini (Enpapi): “Professionisti fondamentali ma sempre più costretti a emigrare.

Pnrr, Osservatorio Gimbe; Baldini (Enpapi): “Carenza infermieri resta nodo critico” - “La carenza di personale infermieristico resta un nodo critico per la sanità italiana. I risultati del monitoraggio dell’Osservatorio Gimbe sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr confermano questa preoccupante realtà , con l’attivazione di Case e Ospedali di Comunità che procede a rilento e r

Baldini guida l’Italia del futuro: la FIGC ha deciso, sarà il nuovo CT dell’Under 21 - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook

EX ROSSAZZURRI - Silvio Baldini alla guida dell'Italia Under 21? Gravina: "Stiamo parlando con lui" Vai su X

Silvio Baldini nuovo Ct dell'Italia Under 21, Barzagli vice allenatore; Silvio Baldini è il nuovo ct dell'Italia Under 21, al suo fianco anche Andrea Barzagli; Silvio Baldini nuovo allenatore dell'Italia Under 21, è ufficiale. E il suo vice sarà Barzagli.

Silvio Baldini è il nuovo ct dell'Italia Under 21, al suo fianco Andrea Barzagli - L'Italia ha annunciato il nuovo tecnico dell'U21, Baldini arriva nel team giovanile azzurro dopo aver riportato il Pescara in Serie B. Si legge su msn.com

Baldini riparte dall'Italia Under 21, è ufficiale: "L'azzurro è un grande orgoglio" - Dopo l'addio al Pescara, arrivato in seguito alla promozione in Serie B, il tecnico toscano è pronto a ripartire dalla Nazi ... Secondo msn.com