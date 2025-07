Mediobanca Caltagirone contro Nagel | Falsità sull’offerta di Mps

Dopo il ceo di Mps Lovaglio che lo ha accusato parlando della ricerca di un nuovo amministratore delegato per Mediobanca, anche il gruppo Caltagirone ha attaccato Alberto Nagel, nel pieno dell’offerta pubblica di scambio lanciata da Mps su Piazzetta Cuccia. In una comunicazione ufficiale, il gruppo romano ha contestato alcune dichiarazioni rilasciate da Nagel in coincidenza con l’avvio dell’operazione, definendole « sovente inesatte e del tutto strumentali e infondate », e precisando che contengono «due oggettive falsità ». In particolare, viene smentita con l’ipotesi secondo cui il gruppo avrebbe acquistato rilevanti quote di Mps nel periodo immediatamente precedente l’assemblea del 17 aprile, durante la quale venne approvato l’aumento di capitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mediobanca, Caltagirone contro Nagel: «FalsitĂ sull’offerta di Mps»

Assemblea Generali 2025, affluenza al 68,72% del capitale, UniCredit con il 6,70%, Caltagirone 6,82%, Mediobanca 13,04%, Delfin 9,93%, Benetton 4,83%; Donnet: "Superati obiettivi del Piano" - Philippe Donnet ha sottolineato il successo del piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth", evidenziando la crescita sostenibile e profittevole del Gruppo e ha rinnovato la sua disponibilità per un quarto mandato come Amministratore Delegato per supervisionare il nuovo Piano strategico p

L’asse Orcel-Caltagirone parla a Mediobanca - L’Ingegnere conquista tre uomini nel consiglio ma l’obiettivo non era il Leone. Bensì dare il via alla partita su Piazzetta Cuccia.

L'offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi su Mediobanca è pronta a partire. Alberto Nagel ha presentato un piano fino al 2028 con distribuzione di 4,9 miliardi tra dividendi e buyback per convincere gli azionisti a non aderire all'offerta, mentre Mps punt

