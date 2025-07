Sahteene Sednaoui chi è la bellissima figlia di Laetitia Casta

Il suo nome non è proprio conosciutissimo, ma se viene accostato a quello della celebre mamma allora tutto torna con più chiarezza. Stiamo parlando di Sahteene Sednaoui, la bellissima prima figlia di Laetitia Casta. La giovane si sta facendo notare negli ultimi tempi soprattutto per la sua bellezza, non troppo somigliante a quella della celebre madre in realtà, e per la presenza a sfilate ed eventi glamour. Lo stile, sempre perfetto e chic come quello di Laetitia, è sicuramente uno dei punti in comune che sembra legare mamma e figlia: scopriamo di più dunque su chi è Sahteene. Sahteene Sednaoui, età e professione della figlia di Laetitia Casta. 🔗 Leggi su Dilei.it

