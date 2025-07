Kiev | Putin non pronto compromessi pace

16.41 Il presidente russo "non è pronto a scendere a compromessi" per concludere la guerra. Così al New York Post il presidente ucraino. Trump, ha continuato Zelensky, "ha il potere di mettere in ginocchio" Putin, "accelerando l'introduzione di sanzioni che potrebbero causare un'esplosione sociale in Russia". Zelensky ha concluso dicendosi "molto grato" a Trump, per l'annuncio di sanzioni al 100% a chi compra gas russo, in assenza di un accordo di pace entro 50 giorni. Kiev e Usa valutano "mega accordo" sui droni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: kiev - putin - pronto - compromessi

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - Bluff, puntata e rilancio. L’avvicinamento al vertice di domani a Istanbul che avrebbe potuto essere il primo, storico faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino dall’inizio della […] The post Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco first appeared on il manifesto.

Kiev:Putin dimostra che vuole la guerra - 9.45 "Putin dimostra con le sue azioni, non con le parole, di non rispettare alcuno sforzo di pace e di voler solo continuare la guerra.

Tajani: «Mi fido poco di Putin. Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei. Le Pen disgrega l?Unione» - Sospira, alza gli occhi in cielo. Esita un attimo, poi l?affondo: «Io mi fido poco di Putin». Alla vigilia del summit di Istanbul che potrebbe cambiare il corso della guerra in.

#TG2000 - Trump ha fatto sapere che invierà nuovi missili patriot a Zelensky e poi condanna Putin per le sue azioni. A Kiev intanto è arrivato l’inviato speciale statunitense Kellogg. #14luglio #TV2000 #Ucraina #Putin #Zelensky #Nato #Kellogg #Trump #patri - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky: «Putin non è pronto a compromessi». Mosca: «Restituiti a Kiev i corpi di mille soldati caduti»; Putin: «Pronto a incontrare Trump e a negoziati con Kiev dopo le elezioni»; Kiev: Putin vuole dichiarare vittoria il 24 febbraio. Trump: inutile includere Zelensky nei colloqui - Trump: Non andrò a Mosca il 9 maggio.

Putin: 'in Ucraina ci avviciniamo ai nostri obiettivi. Pronti a ... - RIPRODUZIONE RISERVATA La situazione nel conflitto in Ucraina sta cambiando "drasticamente" e la Russia si avvicina al raggiungimento dei suoi ... Secondo ansa.it

Ucraina, Trump: "Scontento di Putin, pace in 50 giorni o dazi al 100%". E conferma: "Subito i Patriot a Kiev" - Il presidente Usa durante l'incontro con Rutte nello Studio Ovale: 'Scontento di Putin, da lui solo discorsi, questo deve finire' ... Da msn.com