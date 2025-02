Inter-news.it - Conte fa sapere all’Inter: «Amareggiati ma il Napoli è duro a morire»

Leggi su Inter-news.it

Antoniolancia un messaggiodopo il pareggio del suo. Queste le parole del tecnico dei partenopei al termine della gara contro la Lazio.DURI A– Dopo il pareggio contro Roma e Udinese arriva un altro passo falso del, che viene fermato 2-2 dalla Lazio. Con l’Inter a -2 punti e con una partita ancora da giocare, Antoniodichiara al termine della sfida: «La situazione è questa: il primo cambio l’abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo, abbiamo messo dentro Politano dando il messaggio di voler vincere. Poi ho dovuto far esordire Rafa Marin in una partita calda, spostando Politano a sinistra ma non potevamo fare altrimenti. Mi dispiace perché in due trasferte all’Olimpico abbiamo lasciato 4 punti al 90?. Non dimentichiamo poi che la Lazio ci aveva già battuto, dispiace ma saremo duri a