Isaechia.it - Selvaggia Lucarelli attaccata fuori dall’albergo da una fan di Chiara Ferragni: il video virale

Leggi su Isaechia.it

è da sempre uno dei personaggi più controversi della televisione e i suoi pareri dividono spesso il pubblico, tra chi la sostiene e condivide le sue opinioni e chi invece la attacca duramente.Sui social, infatti, sono tante le critiche e anche gli insulti che arrivano all’indirizzo della giornalista, che in questa settimana è impegnata con il dopofestival accanto ad Alessandro Cattelan e Alessandra Celentano.Ieri, poi, mentresi recava in hotel è stata raggiunta da una fan di, con la quale ha avuto un acceso scontro. In sua difesa è accorso il compagno Lorenzo Biagiarelli, che ha provato a sedare gli animi e provveduto a portareverso l’hotel.Proprio mentre se ne stava andando, però, la signora ha rincarato la dose nei confronti della giornalista, provocando la sua reazione:Sei bella tu che fai andare la gente in galera per niente, sta pazza.