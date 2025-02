Quotidiano.net - Nuova ondata di calore in Brasile: temperature fino a 40 gradi in aumento

Unadiinsi estenderàal prossimo 21 febbraio, facendo aumentare la temperatura in buona parte del Paese sudamericanoa circa settesopra la media. Negli Stati di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí lepotranno raggiungere i 40riporta il sito Infobae. Questa settimana, l'Istituto Nazionale di Meteorologia, l'Inmet, ha emesso un'allerta di rischio diestremo per lo stato del Paraná, nel sud del, allerta che potrebbe essere esteso nei prossimi giorni anche agli Stati di Mato Grosso do Sul, San Paolo ed Espírito Santo.