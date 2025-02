Ilrestodelcarlino.it - Il gattile fa festa. Mercatino e premi

La ‘del gatto’ sarà domenica, dalle 15 alle 18, alcomunale di Anzola. Durante laci sarà l’opportunità di conoscere i gatti ospitati e i volontari che se ne occupano, ci saranno unartigianale per raccogliere fondi, una merenda e sorprese per i visitatori. Ildi via Emilia è gestito dall’Enpa e ospita un’ottantina di gatti. I volontari si occupano anche della pulizia e della manutenzione della struttura e seguono il percorso di affiancamento delle adozioni. Ilè aperto al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 12,30; nei giorni infrasettimanali solo su appuntamento. In caso di pioggia lasarà rimandata alla domenica successiva.