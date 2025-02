Ilrestodelcarlino.it - Francesco Delfino convocato in nazionale

Vestirà i colori azzurri: il ravennate rappresenterà l’Italia ai campionati europei Under 17 di Antalya, in Turchia. La notizia ha seminato grande euforia in via Falconieri: è infatti giunta poche ore fa l’ufficializzazione della convocazione inper il giovane schermidore, in vista dei campionati europei cadetti Under 17 in programma sulla riviera anatolica dal 23 febbraio al 2 marzo prossimi. Si tratta di un traguardo prestigioso che premia il lavoro del Circolo e dei suoi maestri riportando la società al livello che merita nel panorama della scherma italiana. La notizia giunge, peraltro, a seguito di un altro weekend di gara in Italia portatore di buone notizie. Si è svolta infatti a Catania la seconda Provadi Spada, valevole una qualificazione per i campionati italiani delle categorie Under 17 e Under 20, che si terranno a Terni a fine maggio.