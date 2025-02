Lanazione.it - Ferite e punizioni ai figli, genitori arrestati. In salvo sei fratellini

Montecatini Terme, 14 febbraio 2025 – Le violenze, gli insulti e le imprecazioni pesanti, non erano quanto di più terribile avrebbero potuto subire durante la giornata. In ginocchio sul sale grosso, con le mani in alto. Questa punizione era la più terribile che veniva inflitta all’interno di una famiglia di origine straniera, ospite in un’abitazione in Valdinievole, moglie e marito e sei, la maggiore già adolescente fino al più piccolo. Costretti in questa posizione non potevano nemmeno andare a bere un bicchiere d’acqua o alla toilette. La colpa di questi poveri bambini era quella di non aver eseguito in modo adeguato le faccende di casa, incombenze spesso troppo pesanti per loro. Secondo quanto ricostruito, la madre sarebbe stata sempre in una stanza, incurante di tutto. Come in una terribile fiaba dei fratelli Grimm, i piccoli vivevano nella paura.