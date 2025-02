Sport.periodicodaily.com - Coppa Italia Basket 2024/25: Trento-Trieste è la seconda semifinale

Il quadro delle semifinali della/25 si è completato. Dopo Milano e Brescia, sarannoa giocarsi un posto in finale, dopo aver battuto rispettivamente Reggio Emilia per 85-80 e Trapani per 74-72./25:-REGGIO EMILIA 85-80si guadagna lacon qualche difficoltà contro Reggio Emilia. Nel primo quarto gli emiliani sono molto efficaci dalla lunga distanza con Faye e Barford prima, e poi con Cheatman e Smirh che portano i suoi sul +2.cerca di reagire come può, ma chiude la frazione sotto di sette(22-15). La Reggiana non si ferma e arriva a toccare anche il +14 nel secondo quarto, mariesce ad accorciare andando all’intervallo lungo sul -2.Al rientro in campotorna a commettere qualche errore di troppo al tiro, mentre gli emiliani creano un altro vantaggio presentandosi sul 64-56 in loro favore prima degli ultimi dieci minuti, dove si svegliacon Cale che piazza un parziale di 8-0 riportando il match in parità.