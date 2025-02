Abruzzo24ore.tv - Alluvione lampo all'Isola d'Elba: decine di persone salvate, scuole chiuse

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Livorno - Un violento nubifragio ha colpito l'd'nel tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio 2025, causando una situazione critica a Portoferraio. In un'ora sono caduti oltre 65 millimetri di pioggia, provocando allagamenti diffusi e disagi significativi. I Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi di soccorso, tra cui il salvataggio di 28rimaste bloccate nelle loro auto lungo la strada principale del capoluogo. Inoltre, sono state evacuate nove bambine e tre istruttrici da una scuola di danza allagata, nonché una decina di clienti da una pizzeria minacciata dall'acqua. Le autorità locali hanno dichiarato l'emergenza, invitando i cittadini a non utilizzare le auto e a rimanere in luoghi sicuri. Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, ha attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare le operazioni di emergenza.