Lanotiziagiornale.it - Trump mostra il guinzaglio all’Ue, sui dazi l’Europa è davanti a un bivio

L’Unione europea si ritrovaa una scelta che avrebbe preferito non dover compiere. Con Donalddi nuovo alla Casa Bianca e con il consueto repertorio di minacce,e disimpegni militari, Bruxelles deve decidere come reagire. Il problema non è solo economico. Il problema è chenon è prevedibile, e se l’Ue sbaglia la risposta rischia di finire schiacciata tra la sua necessità di sopravvivere e la volontà di Washington di dettare le regole del gioco. Il, come lo raccontano diplomatici e funzionari, è netto: combattereo cercare di compiacerlo.La guerra commerciale è cominciataha già avviato la sua offensiva: un ordine esecutivo ha impostodel 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, senza eccezioni per. Ursula von der Leyen ha risposto annunciando contromisure “ferme e proporzionate”, ma il dilemma resta.