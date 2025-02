Tutto.tv - Spoiler Uomini e Donne: Mario Cusitore lascia il programma per un’ex tronista

Leggi su Tutto.tv

Altro colpo di scena anel corso delle registrazioni, in particolar modo durante quella avvenuta ieri, mercoledì 12 febbraio. Dopo aver assistito alla segnalazione su Chiara Pompei, che ha determinato la sua uscita daldurante le riprese dell’11 febbraio, adesso è toccato a. Dopo un’ennesima segnalazione, infatti, il cavaliere è stato costretto ad andare via, pare per sempre. La segnalazione suè stato, molto probabilmente, il cavaliere diche ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni. Non sono bastate tutte quelle pervenute nel corso del trono di Ida Platano, anche ora cheera passato al Trono Over, la musica non è cambiata. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni in merito alla registrazione di ieri di UeD rivelano che in studio sia arrivata una segnalazione secondo la qualeavrebbe baciato in un localedella trasmissione, ovvero, Nicole Santinelli.