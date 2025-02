Sololaroma.it - Brest-Auxerre, il pronostico di Ligue 1: GOAL e combo a braccetto

Le gare d’andata dei play-off di Champions sono andate in archivio, ed ora tocca all’Europa League, ma alle porte c’è già una nuova giornata di campionati in giro per il continente. La1 giunge al 22° turno dei 34 in programma, che si aprirà con, venerdì 14 febbraio alle 20:45, nella cornice del Francis-Le Blé. Stagione partita con obiettivi diversi per le due formazioni, in cerca dei tre punti per proseguire il cammino.Dopo l’exploit dello scorso anni, con un 3° posto finale impronosticabile, la squadra di Roy era chiamata all’annata più difficile, quella delle riconferme. Ciò che ha fatto fin qui è sicuramente positivo: 18° posto in Champions League, e conseguente play-off conquistato, 8ª posizione in1 a 31 punti a -2 dalla Conference, -4 dall’Europa League e -6 dal preliminare della massima competizione.