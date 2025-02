Lanazione.it - Giulio Cesare e dintorni. Al Giglio con Mormile

Leggi su Lanazione.it

Sarà Alessandro, storico dell’opera e critico musicale, a tenere sabato alle 18, nel ridotto del teatro del, la conferenza dal titolo “Eroismo e belcantistiche seduzioni”, realizzata in occasione didi Georg Friedrich Händel, il capolavoro barocco in scena alil 21 e 23 febbraio. L’incontro è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti; al termine sarà servito un aperitivo, con vini gentilmente offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo. L’appuntamento di sabato 15 è il secondo di una serie di tre speciali momenti studiati per avvicinare il pubblico ad Andrea Chénier,e Giselle around Le Villi, per conoscere e approfondire questi titoli nelle loro specificità grazie alla mediazione di importanti studiosi, giornalisti, critici musicali e musicisti.