Thuram e Arnautovic come stanno? Inter a rischio emergenza – CdS

Marcuse Markosi sono dati il cambio in-Fiorentina, ma entrambi hanno accusato dei problemi fisici. Il punto per la partita contro la Juventus.CONDIZIONI – Una vittoria fondamentale quella di ieri sera per l’, ma anche due notizie non proprio idilliache.si sono dati il cambio a metà primo tempo, con il primo uscito per un problema alla caviglia, mentre il secondo ha fatto lo stesso nella seconda parte della ripresa per un problema agli adduttori. Insomma, la Beneamata nelle prossime ore dovrà valutare le loro condizioni e scongiurare eventuali problemi. Vero, che l’, dopo tantissimo tempo, potrà giocare solamente due partite in 15 giorni, ma allo stesso tempo è da scongiurare un’eventuale. I nerazzurri, infatti, domenica saranno ospiti a Torino contro la Juventus per il derby d’Italia e ilè che la coperta in attacco potrebbe diventare improvvisamente corta.